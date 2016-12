Efterskole med ambitioner

EFTERSKOLE Rydhave Slots Efterskole er en traditionsrig skole i smukke historiske rammer. Men lige nu er skolen i gang med at genopfinde sig selv med nye ideer og visioner. Så den nye årgang, der starter i 2017, vil finde sig selv på en ambitiøs og nyskabende efterskole med internationale horisonter.

- Det er en helt ny begyndelse, vi er i gang med. Vi bliver en efterskole med erhvervsfokus, og med et globalt udsyn, hvor det sociale ansvar er på dagsordenen, fastslår Kåre Heide-Ottosen, der for et år siden startede sit arbejde som forstander på Rydhave.

- Talent, nysgerrighed og drømme bliver omdrejningspunktet for opholdet på efterskolen. Det kommer blandt andet til udtryk i en stribe spændende nye interesseområder på skolen, hvor niveauet er lagt højt. Det appellerer til unge med lyst og vilje til at nå langt med det, de brænder for. Her bliver lagt nye spor ud, siger han.

Nye ambitiøse linjer for cykling og e-sport

Det vakte opsigt i cykelkredse, da skolen for kort tid siden kunne præsentere den kendte eliterytter og sportsdirektør Ricky Enø som leder på Rydhaves nye cykellinje, med en mission om at gøre unge cykelryttere bedre, og der er indgået et samarbejde med det danske kontinentalhold Riwal, hvor nogen af de store danske cykelprofiler kommer og træner med eleverne. Træningsture til Sydeuropa bliver en del af skoleåret.

Den lancering er netop fulgt op af en ny linje for e-sport, i samarbejde med et af Danmark største professionelle aktører på området, der rummer nogen af e-sportens førende personligheder i Danmark. En professionel udøver bliver ansat som lærer, og spillere fra verdenseliten bliver gæstetrænere.

- Interessen er stor for e-sports linjen. Men vi har aftalt med vores samarbejdspartner, at vi sætter en grænse på 20 elever på linjen. Det vil til gengæld være unge med talent og profambitioner, understreger Kåre Heide-Ottosen.

En anderledes skoledag

For at give hver enkelt elev rum til at udvikle sine egne talenter, så bliver skoleskemaet lidt anderledes end det traditionelle - og ikke al undervisning foregår i et klasselokale. Først på dagen er der mulighed for at dyrke interesselinjer, og derefter er det tid til de almene skolefag og tværgående projekter. Om aftenen er der igen muligheder for at gå i dybden med interesserne.

Samtidig vil skolen åbne elevernes øjne og interesse for verden og andre kulturer. Det globale udsyn er vigtigt, og det dyrker Rydhave Slots Efterskole med både rejser til andre lande og besøg fra andre lande på skolen.

- Vi har besluttet, at vi sætter loftet ved 60 elever i det skoleår, der starter i 2017. Vi skal stadig have rum og ressourcer til at give hver enkelt elev de rigtige muligheder for at vokse som mennesker, understreger Kåre Heide-Ottosen.