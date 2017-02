Efterlysning: Krigstidens sygeplejere søges

BOGPROJEKT Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding vil gerne i kontakt med sygeplejere fra besættelsestiden for at interviewe dem om vilkårene på datidens sygehuse, blandt andet om varemangel, mørklægning, rationering, luftalarmer, beskyttelsesrum og, hvordan man oplevede det, når tyske militærfolk blev indlagt, eller når jøder og modstandsfolk blev gemt på sygehusene.

Så var du sygeplejerske, sygeplejeelev eller sundhedsassistent under besættelsen? Eller kender du nogen, der kender nogen, så kontakt meget gerne Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding. Museet er i gang med at skrive en erindringsbog om besættelsen med titlen: Sygepleje under besættelsen. En erindringsbog.

Bogen fortæller en helt ny og spændende historie om de til tider umulige forhold på landets sygehuse under krigen. Museet har gennem informanter, der var aktive under besættelsen, nu opdaget hidtil ukendte aspekter af Danmarks historie.

- Vi har indtil nu besøgt cirka 12 informanter fra Syd- og Midtjylland samt Sjælland og Bornholm. Og de har alle unikke og forskelligartede historier at fortælle, men vi mangler stadig kontakt til sygeplejersker, sygeplejeelever og/eller sundhedsassistenter fra Midtjylland, hvor der må have været helt andre forhold under krigen, skriver projektleder Anne Margrethe Straarup til Ugeavisen. Det er også hende, man kan kontakte, såfremt man har oplysninger til bogprojektet.

Det er sidste udkald at interviewe kvinderne, der var aktive under besættelsen, da de nu nærmer sig 100 år. Interviewet kan foregå i hjemmet, eller hvor interviewpersonen ønsker det. Museet modtager også gerne effekter og fotografier, der viser, arbejdslivet for sygeplejere under besættelsen.