Efterårsferie for børn

Så er det nu, børnefamilierne kan lægge planer for uge 42. Er I til teater, ridning eller morgensang? Eller vil I hellere til kampsport, bålhygge eller et utraditionelt museumsbesøg i jeres efterårsferie?

Også dette efterår er der masser af aktiviteter for børn i 0. 6. klasse og deres familier.

Starter fredag aften

Allerede fredag i forbindelse med Kulturnatten i Viborg afholdes de første efterårsferieaktiviteter på Hovedbiblioteket i Viborg. Det er Godnatsange for børn og bamser for de allermindste med Rikke Skovsbo. Youtuberen Emil Machholm kommer og giver gode råd til succes på YouTube. Desuden er TestLab åbent, så man kan lege med LEGO-tegnerobotter og meget andet.

Næsten alle klassikere er med

De gode gamle klassikere Ridning, Riffelskydning og Viborg set med Børneøjne er selvfølgelig stadig på programmet, men for første gang siden Ferieaktiviteter for Børn i Viborg Kommune så dagens lys, er der ikke Bowling på programmet. Tinghallen og Bowlinghallen ligger i byggerod, men er klar igen i vinterferien 2019.

Lav designer lysekroner

En nyhed er familieworkshops med titlen Storprangende Lysekroner. Her skal der laves eksklusive designerlysekroner af ting, som andre synes, ingenting er værd. Det handler om genbrug, bæredygtighed, kreativitet, fantasi, en krøllet hjerne og sidst men ikke mindst familiefællesskab og samarbejde.

Youtube workshops

En anden nyhed er Youtube-Workshops med Jesper Pedersen. At lave film handler nemlig ikke bare om at tænde og slukke et kamera. Inden man når dertil, skal man have en god id, og bagefter skal filmen redigeres. Det tager tid at lave en god film.

Gøgl og magi

Mandag i uge 42 får vi besøg af Halvdur og Quartsur, som underholder med Middelaldergøgl. Det er simpelthen gøgl på et højt niveau med så meget humor, at både børn og voksne får sig et godt grin. Det er SÅ originalt, fortæller børnebibliotekar Anne Rasmussen fra Ferieaktiviteter og fortsætter: I skal huske at klæde jer på efter vejret, for det foregår udendørs!

Harry Potter tur til Fyn

Den genopståede tradition med en busudflugt blev en succes i vinterferien, så der er også en udflugt med i dette års efterårsferieprogram. Denne gang går turen til Fyn, nemlig til Magiske Dage i Odense, hvor Harry Potter-feberen raser på 15. år. Jeg glæder mig helt vildt til Magiske dage i Odense. Det blir sjovt at bygge sin egen kost og dekorere sin egen tryllestav siger Kirstina Kjærsgaard Olesen, som er Ferieaktiviteters turguide. Turen er en familieudflugt og børn under 14 år skal ha en voksen med, tilføjer Kirstina Kjærsgaard Olesen fra Viborg Bibliotekerne.

Også aktiviteter i Karup

Der er endnu flere spændende aktiviteter både på Hovedbiblioteket i Viborg og på lokalbibliotekerne. Blandt andet er piraterne gået i land på Karup Bibliotek. Kom og find dem.

Det er en absolut nødvendighed at se hele programmet på hjemmesiden for at få overblikket. Det vil jo være ærgerlig at gå glip at noget.

Sådan gør I

Viborg Bibliotekerne koordinerer Viborg Kommunes Ferie-aktiviteter for Børn fra 0. til og 6. klassetrin. Aktiviteterne udbydes af foreninger, klubber og institutioner i Viborg Kommune.

Efterårets program er tilgængeligt på Ferieaktiviteters hjemmeside www.ferieaktiviteter.viborg.dk .

Billetsalg og tilmelding foregår som sædvanlig online på hjemmesiden fra mandag 24. september 2018.

Har man ikke mulighed for at købe/bestille billetter gennem den digitale løsning, er der også stadig mulighed for at blive betjent personligt på Viborg Kommunes biblioteker.

Interessen kan være stor, og da der er et begrænset antal billetter til nogle aktiviteter, er det en god id at købe billet i god tid.