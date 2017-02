Edel Thybo fra Skelhøje fylder 100 år

PORTRÆT På fredag kan Edel Thybo fejre en af de helt store mærkedage. Hun fylder nemlig 100 år.

Trods den høje alder er Edel stadig åndsfrisk. Hun har en god hukommelse og læser aviser hver dag, så hun kan følge med i, hvad, der sker udenfor hendes daglige verden, ligesom hun gerne fortæller gode, nye og gamle historier til venner og familie. Fysikken kniber det lidt mere med, og hun kan have svært ved at høre, hvis for mange taler på en gang, men trods dette, fejler humøret ikke noget. Hun bor stadig i sit eget hjem, men på grund af de fysiske skavanker får hun dagligt hjælp af hjemmeplejen.

Edel Thybo er født den 3. marts 1917 i Brejning sogn. Hendes forældre hed Dorthea og Jeppe Jepsen. Moderen var hjemmegående og faderen skorstensfejer. Edel fik 14 søskende, hvoraf tre lever endnu.

Edel nød livet på Brejning Hovedskole, hvor hun var skoleelev i syv år. Hun ser tilbage på en god barndom, hvor de boede tæt på en stor Herregård, Brejninggård. På markerne omkring Herregården skete der altid noget.

Da skolelivet var slut, kom Edel ud som ung pige i huset, blandt andet hos Brejnings præst. Som 19-årig flyttede hun til Skelhøje for at arbejde i huset hos sin søster, Ingrid Engedal. I Skelhøje mødte hun Niels Verner Thybo. Verner var, på daværende tidspunkt, i lære som tømrer i Hvam. Fire år efter blev de gift, og siden da har de boet i Skelhøje.

Verner arbejdede som værkfører på Frederiks Savværk, indtil han som 60-årig gik på efterløn. I 1981 døde han. Parret fik fire børn - Frank, Flemming, Dorthe og Jens. Der er i dag fire svigerbørn, 12 børnebørn, 12 oldebørn og to tipoldebørn.

I mange år kørte Edel og Verner, hver sommer, rundt i Vesteuropa, men de har også besøgt Canada og USA. Desuden har Edel en enkelt gang været i Tunesien, hvor hun var ledsager for blinde/døve. Edel har altid været glad for at rejse, så da hun blev alene, fortsatte hun med dette. Hun har været med børn, svigerbørn og børnebørn i Norge, Sverige og England. Det er også blevet til en del ferieture rundt i Danmark med familien, herunder med nogle af sine søstre og svogre.

Edel har, ud over at passe hjemmet, serveret til private fester, taget kartofler op hvert efterår, arbejdet i børnehaven i Skelhøje og arbejdet som hjemmehjælper i 12 år, inden hun gik på pension som 67-årig.

Edel har været aktiv i Skelhøje husmoderforening, hvor hun er æresmedlem. Hun har svømmet i Frederiks og spillet Petanque.

Edel har altid været et meget socialt menneske, som elsker at få besøg eller at komme i byen, og sådan er det stadigt. Der er lavet og drukket mange kopper kaffe i hendes hjem.

Edel er, i familiens øjne, en mester i madlavning. Indtil hun var et godt stykke oppe i 90rne lavede hun altid super god mad, når familien kom på besøg, og mange familiemedlemmer ser hende som et forbillede, når der skal kokkereres.

100 årsdagen fejres med familie og venner af huset.