Drilleri? Nej, ramme alvor!

LÆSERBREV Madservice Viborg etablerer et bredt sammensat panel, der løbende skal prøvesmage og vurdere den kommunale ældremad. Ved det seneste Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde foreslog vi fra Venstre og Dansk Folkeparti, at ikke kun Ældre- og Sundhedsudvalgets medlemmer, men hele byrådet blev en del af dette panel. Det kunne være i forbindelse med byrådsmøderne, hvor vi alligevel er samlet på rådhuset.

I en politisk ledet kommune fastsætter byrådet de overordnede rammer for kommunens politik herunder også ældremaden. Venstre og Dansk Folkeparti synes kun, at det vil være naturligt, at alle 31 byrådsmedlemmer oplever det konkrete resultat af de rammer, som de selv er med til at sætte.

Det var vel også baggrunden for, at et enigt byråd for et år siden vedtog, at kommunens politikere kunne komme i praktik. Formålet var at skabe sammenhæng mellem de overordnede politiske beslutninger og mødet med borgeren. Alle syntes, det var en god ide og i særdeleshed Mette Nielsen, som dengang udtalte, at det er vigtigt, at der ikke bliver for stor afstand mellem de beslutninger, vi som politikere tager og den virkelighed, som borgere og ansatte i kommunen oplever.

Derfor kan det undre, at vores forslag om at lade hele byrådet indgå i smagspanelet ikke finder lydhørhed hos S og C.

Med det fokus, som ældremad har på landsplan i øjeblikket, og i særdeleshed med den forhistorie, som ældremaden har haft i Viborg Kommune, må det, efter vores mening, være i hele byrådets interesse at prøve den mad, som vi serverer for vores ældre borgere. Ofte er vi politikere blevet opfordret til selv at smage, når debatten gik højt. Og her er smagspanelet en oplagt mulighed.

At Mette Nielsen betegner vores forslag som politisk drilleri, har vi kun et skuldertræk tilovers for. Vi vil hellere have hendes forklaring på, hvorfor hun er imod.