Drenge blev jyske mestre

FODBOLD Holdet har kæmpet sig igennem grundspillet uden et eneste nederlag og som pulje vindere vandt de retten til at deltage i DBU Jyske mesterskab.

I mesterskabet deltager puljevindere fra hele Jylland, lige fra Læsø til Tønder og fra Mols til Vinding. Alle hold går naturligvis efter titlen og pokalen.

På kun ni dage bliver der afviklet 15 kampe, alle er vind eller forsvind kampe. Da alle hold er pulje vindere og der skal findes en vinder af hver kamp er det meget tætte og spændende kampe der spilles i mesterskabet. Efter at have vundet en meget svær semifinale, som skulle ud i forlænget spille tid før den blev afgjort, var det med spænding at vi i torsdag kørte til Brande for at møde Skibet IF i finalen.

Medvirkende til at skabe den rigtige stemning før kampen var at holdet blev transporteret samlet til kampen i bus, så der var dømt superliga stemning allerede inden ankomst til Brande.

Alle andre som ønskede at se kampen gjorde som altid, aftalte transport så der kom flest mulige tilskuere med til kampen.

Opbakningen til begge hold var fantastisk, lægterne på Brande stadion var fyldt med venner, forældre, bedsteforældre og søskende. Der var landskamp stemning før, under og efter kampen.

Finalekampen

Begge hold var naturligvis mærket af at de skulle spille Jysk Mester finale, på neutral bane med en DBU-dommertrio og et veloplagt publikum.

Men det lykkes vores hold at bevare overblikket samt kampgejst, alle spillere kæmpede bravt. Taktikken blev holdt gennem hele kampen. Begge hold havde mange gode mål chancer, men resultatet blev en overbevisende sejr til vores U13 drenge.

Vores U13 drenge havde fornøjelsen af at møde følgende hold - Vinding UIF ude (0-2), IF Mols hjemme (7-1), Arden IF ude (3-3) efter forlænget spilletid (3-6), og endelig i finalen Skibet IF på neutral bane (4-0).

Fra KKIK/AIF side skal der lyde en kæmpe ros til alle spillerne, som viser at tillærte færdigheder med en bold og fighter vilje fører til resultater.

En giga stor tak til trænere Dan Knudsen og Ren Sørensen samt holdleder Sven Saabye.

Et kæmpe skulder klap til de frivillige som i årets løb støtter holdet og trænere.

Mega klapsalver til alle tilskuer på stadion, tak for super opbakning til holdet.

Super tak til Karup og Frederiks Taxa for den sponserede bus.