Draken på vej

KARUP Gennem mange år har et udtjent drakenfly været et stolt logo for Flyvestationen, hvor det var sat op ved hovedvagten, men tidens tand har bidt i det gamle fly, så man besluttede at fjerne det, så det kan få en tiltrængt renovering.

Nu er arbejdet til ende, og det gamle fly er så flot som i sine velmagts dage, og klar til at vende tilbage på sin vante plads ved hovedvagten.

Mange ideer

Nu er det jo sådan, at det er nogle år siden, at et operationelt drakenfly er lettet fra Flyvestationen, så var det måske en ide, at få noget mere tidssvarende sat op. Det kunne være en helikopter, som tegn på, at det er den type, der i dag bliver fløjet og serviceret i Karup - men hvad så med det gamle drakenfly?

Til Karup

- Vi skal værne om minderne, og da drakenflyet gennem mange år har været her, så ville det måske være en ide, at flytte det nærmere til Karup. Det kunne eventuelt være i den rundkørsel, der er mellem Karup og Kølvrå, siger chefen for Helicopter Wing Karups Support Group, der kan berette, at Chefen for Helicopter Wing Karup har gjort sig nogle tanker, og har forhørt sig lidt omkring. Der er dog rigtig mange instanser, der skal høres, før sådan et projekt kan realiseres.

- Det ville ellers være et flot vartegn/logo for området, slutter Chefen for Helicopter Wing Karups Support Group.