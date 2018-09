Drømmen om dyr kan realiseres på landet

Mange drømmer om et hus på landet for at få plads til en hesteboks eller et større kaninhold måske et hønsehus eller et par geder.

Og de drømme kan indfries. På landet må man uden nogen form for ekstra godkendelse holde en hel del kæledyr. For eksempel må du ifølge Bekendtgørelsen om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold have en af følgende:

- to køer med tilhørende kalve/fire stykker andet kvæg

- fire heste med tilhørende føl

- to søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin

- ti får med lam

- ti geder med kid

Hertil kommer muligheden for at have:

- 30 høns

- fire voksne hunde med hvalpe

Er det ikke nok til dine drømme, så er der rig mulighed for at få dispensation ved henvendelse til kommunen. Det skal man i øvrigt også, hvis man påtænker ænder eller gæs i stedet for hønseholdet.