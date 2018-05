Direkte til Kap Verde fra Midtjyllands Lufthavn

Solskin, lange sandstrande og temperaturer over 25 grader er noget, de fleste danskere kan forholde sig til særligt om vinteren. For at komme de mange oversøiske forespørgsler om vinterrejser i møde åbner Apollo derfor nu for destinationen Kap Verde til vintersæsonen 18/19. Apollo flyver, som de eneste i Danmark, direkte til Kap Verde fra Karup den 27. marts 2019. Kap Verde er dermed kun 7 timers flyvning væk denne vinter.

Fakta om Kap Verde

Kap Verde (portugisisk Cabo Verde) er en øgruppe og selvstændig republik i Atlanterhavet, som ligger ca. 500 km ud for Afrikas vestkyst. Navnet betyder grønt forbjerg.

De dengang ubeboede øer blev opdaget af portugiserne under de store opdagelsesrejser i midten af det 15. århundrede og blev senere brugt som knudepunkt for den portugisiske slavehandel. Kap Verde blev selvstændig i 1975.

Kap Verde er idag kendt for sine lange sandstrande og sit stabile klima, hvor gennemsnitstemperaturen aldrig når under 23 grader. Det gør destinationen til et oplagt rejsemål for solhungrende danskere, der vil slippe væk fra sibirisk kulde, sjap og mangel på sollys, og som vil skifte sne og slud ud med øliv på øen Sal i Kap Verde.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi længe har haft Kap Verde i kikkerten. Med i alt 350 solskinsdage i løbet af året og gennemsnitstemperaturer over 20 grader året rundt, er Kap Verde bare et attraktivt rejsemål. Nu er det lykkedes os at få direkte flyvninger dertil i samarbejde med Novair, så vi ser rigtigt meget frem til at sende de første danskere afsted til smukke Kap Verde allerede fra oktober i år, afslører Glenn Bisgaard, kunde- og kommunikationschef hos Apollo.