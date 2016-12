Din lokale byrådskandidat

LÆSERBREV Snart har alle i Kølvrå – Karup – Frederiks – Skelhøje og Grønhøj fået min personlige julehilsen i deres postkasse. Det er en upolitisk julehilsen, uanset hvilken retning man stemmer og hvor man står, så tag den på den ene side ikke for mere end hvad den er. Nemlig blot et ønske om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til dig og din familie. På den anden side, er det naturligvis et ønske om at være din og din families lokale repræsentant i byrådet i Viborg kommune.



… Og hvorfor nu det?



Ved det forrige byrådsvalg, var der en klog kone (undskyld udtrykket), der spurgte mig, ”hvad jeg kunne gøre for hende i byrådet? ” og det er faktisk et rigtigt godt spørgsmål, for hvad vil jeg egentlig i et byråd? Lad mig sige det således Kære frue, ”jeg kan, hvad du vil have jeg skal kunne”, for det er præcis hvad en lokal repræsentant skal kunne. Jeg er ikke interesseret i politik, og i særdeleshed i lokal politik, for min egne blå øjnes skyld. (Hvilket jeg hellere ikke kan være, da jeg har brune øjne), men hvad jeg er interesseret i, er at tale for den politik som borgerne ønsker der skal til, for at sikrer trygge og værdige forhold til glæde og gavn i det lokale og i kommunen generelt. Naturligvis har jeg også personlige ambitioner, men der er ingen ideologi uden en god opbakning fra den befolkning som man skal repræsentere.



Derfor vil jeg også gerne opfordrer borgerne til, at kontakte mig for at berette om, hvad netop det er, at man ønsker. Det kan være noget ganske privat, eller nogen ændringer til lokal området osv. Jeg påtager mig gerne den fulde tavshedspligt. Og husk, jeg repræsentere også lokale borger med en anden holdning end Dansk Folkepartis principper, når det kommer til det lokale initiativ.



Jeg er nok lidt gammeldags, og derfor er mit ønske også, at tage plads i byrådet med de lokale borger ved min side. Derfor vil vi også over sommeren fra DF’side, arrangere nogle idé og debat møder på torve og stræder, samt efter valget - om jeg kommer ind -, nogle orienterings og debat møder i det lokale.



Glædelig Jul og Godt Nytår