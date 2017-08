Din lokale aftenskole nu LOF Midtjylland

AFTENSKOLE Den tidligere skoleleder i LOF Karup, Gitte Nødskov, fortsætter dog hos LOF Midtjylland som kursuskoordinator med Karupområdet som ansvarsområde. De lokale kursustilbud og foredrag er derfor nu at finde i LOF Midtjyllands katalog, der bliver omdelt i Karupområdet den 15. eller 16. august.

Blandt de spændende nye tilbud er der foredrag med forfatter og udenrigskorrespondent, Matilde Kimer. Hun kommer til Karup Bio med sit foredrag Krigen inden i, hvor hun vil fortælle om den ukrainske revolution og konflikten i det krigsramte land. Et andet nyt tiltag er en strikkefestival i Grønhøj Kulturhus. Dagen bliver en god blanding af workshops, hvor man selv skal være aktiv, og foredrag med Vithard Villumsen, tidligere dommer i den store strikkedyst.

Udover de kendte kursustilbud som yoga, lungetræning, stenhugning, blomsterbinding, betonstøbning, porcelænsmaling, glaskunst og jagtkursus er der dette efterår også en række kursusnyheder. For de kreativt interesserede er der kurser i pileflet, strikning, patchwork og akrylmaleri. Endvidere tilbydes der nu engelsk for begyndere i Frederiks samt korte kurser i fremstilling af chokolade og flødeboller. Nye tilskudsmuligheder i Viborg Kommune har gjort det muligt at starte nye kurser i de mindre byer med færre deltagere end normalt.