Det var godt nok en dejlig oplevelse!

KARUP Besøgstallet i år var på 5000 gæster, og det svarer til det, der var sidste år.

- Vi er rigtigt godt tilfredse med at kunne holde det samme besøgstal, for store koncerter i de store byer omkring os, og en enkelt firmafest med omkring 6000 deltagere, så det er virkeligt flot, at vi kunne have samme besøgstal som sidste år, forklarer en glad Jørgen Hansen.

Fire koncerter i DK4

TV stationen DK 4 kom med ikke færre end 24 teknikere, og de optog fire koncerter, som de vil sende i løbet af vinteren. Det var en med Lars Lilholt, en med Queen Mashine og to med Den Røde Tråd.

- Det var en lidt speciel oplevelse at have de 24 teknikere på besøg, for de kom fra København, og det var lidt af et kulturchock for dem at komme her og se mig gå på scenen og byde velkommen i cowboybukser og sandaler, men sådan er det jo her, griner Jørgen Hansen, der indrømme at det gode vejr nok skal have æren for halvdelen af dette års succes.

To år til jubilæum

- Det var gang nummer 23 vi havde Karup Å Marked med Lars Lilholt, fortæller Jørgen, der erkender, at der var lidt usikkerhed om det var jubilæum i år, men som med tante Møhe i Matador, må vi vente lidt tilføjer Jørgen med et smil.