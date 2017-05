Det unavngivne torv i Karup skal have et navn

Torvet ved forsamlingshuset, torvet ved busskuret eller torvet over for Biblioteksparken. Kært barn har mange navne, men alligevel kan der opstå forvirring, når man taler om dette torv, da der også findes Torvet ved bageren på Torvegade. Samtidigt er renoveringen af torvet ved forsamlingshuset en god grund til også, at få det givet et officielt navn.

01. maj 2017, 10:25