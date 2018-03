Det mest udlejede forsamlingshus i Viborg kommune ligger i Havredal

Sidste gang huset fik en større makeover var i forbindelse med, at Havredal blev udnævnt til årets lokalområde i 2009. Det er stadig pænt og velholdt, men med så mange aktiviteter har Havredal Kultur- og forsamlingshus løbende brug for at blive vedligeholdt og opdateret, så man kan fastholde det store aktivitets niveau.

Vi ønsker et hus der skal fremstå nutidig og lyst, let og venligt og med respekt for traditioner og den historie, der ligger bag huset, fortæller Poul Erik Clausen, der sidder i huset bestyrelse. Han er derfor netop nu i fuld gang med at søge fonde hjem.

Benyttes af alle

I sin årsberetning fra den seneste generalforsamling fortæller formand Inge Lise Sterup da også om et travlt hus, der benyttes til mange forskellige formål. Der er selvfølgelig alle de private fester, men så er der også folkedanserne fra Alhedens Folkedansere, der er det ugentlige bankospil, og de fem årlige fællesspisninger, der i øvrigt lige har haft 25 års jubilæum. IngeLise fortæller, at der gerne kommer mellem 75 og 100 til fællesspisning. En enkelt gang om året rykker de ud af huset og spiser på Havredal Praktiske Uddannelser: Havredal Praktiske Uddannelser holder fællesspisning og åbent hus, så vi kan se, hvad der foregår dernede.

Den 24. marts i Kultur- og Forsamlingshuset er der præmiere på årets dilettant Arne og Ullas bryllup. Inge Lise er at finde blandt skuespillerne. - Hun anbefaler alle at komme at se den uhøjtidelige actionkomedie.