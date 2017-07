Det er smørret, der gøret

HJERL HEDE Gennem hele sommerlevendegørelsen vil der blive fremstillet smør på Hjerl Hedes gamle andelsmejeri fra Mandø. De godt 1600 liter fløde, der samlet skal bruges, for at mejeriet hver dag kan sælge frisk smør til museets besøgende, leveres af Holstebro Smørmejeri.

Det er således verdens største smørmejeri, der hjælper museet med at drive, hvad der engang hørte til blandt landets mindste andelsmejerier da mejeriet blev bygget på Mandø i 1897 modtog det mælk fra 35 andelshavere med tilsammen blot 116 stykker malkekvæg.

Sommeren igennem byder museets frivillige mejerister indenfor i mejeriet, hvor de fortæller om arbejdet på mejeriet og andelsmejeriernes historie. Der bliver også smagsprøver på kærnemælk og friskkærnet smør og altså muligheden for at købe smør med hjem.

Mejeriet er i gang alle dage også om søndagen hvilket det måske ikke burde, hvis museets skulle være tro mod overskriften for dette års tema for sommerlevendegørelsen; Landbofolk og Vorherre.

Ja i år sætter vi jo fokus på danskerne og deres tro gennem skiftende tider udtaler formidlingsinspektør Klaus Højbjerg. Og her ville det jo være oplagt at vise, hvordan en del andelsmejerier, særligt i Vestjylland, ikke arbejder om søndagen af hensyn til Guds påbud om at holde hviledag. Men fortsætter han: det er jo næsten synd at snyde de gæster, der kommer om søndagen, for den gode oplevelse, det er, at besøge det arbejdende mejeri og på Mandø, hvor mejeriet er fra, holdt man altså heller ikkelukket om søndagen.

Museet glæder sig til at byde gæster indenfor på mejeriet i perioden 1. juli 13. august søndage såvel som alle ugens andre dage 