Det er ikke fast food, men fars food

Er du far til et barn, der går i 2., 3., eller 4. klasse? Så har du nu muligheden for at lave lækker og sund mad med dit barn samtidig med, at I tilbringer nogle hyggelige timer i køkkenet Fars køkkenskole starter op på Karup Skole onsdag d. 27. september kl. 16.20 og du kan stadig nå at tilmelde dig.

Fars køkkenskole er et koncept, der har kørt med stor succes i Viborg og Skals og nu er turen kommet til Karup. På Fars køkkenskole lærer fædre og børn at lave lækker, sund mad sammen. Her er en uformel og afslappet stemning, og alle kan være med uanset om man er erfaren i køkkenet eller aldrig har prøvet at lave mad. Underviserne serverer fif og fiduser, der gør det nemmere og sjovere at lave mad med børn, og de fortæller sjove historier om retterne og råvarerne. På Fars køkkenskole er det samværet og hyggen, der er det vigtigste. Dit barn behøver ikke at gå på Karup Skole for at kunne deltage, men skal gå i enten 2., 3., eller 4. klasse.

Tilmelding: til dekm@viborg.dk eller telefon 93598059 senest mandag d. 25. september.