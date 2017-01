Det boomer i antallet af praktikpladser til erhvervsuddannelseseleverne

ERHVERVSUDDANNELSE Et sidste skub skal bringe de få, tilbageværende elever i mål.

Mercantecs brancheskoler meddeler, at der er indgået i alt 741 aftaler om praktikpladser i perioden januar til november i år. Det er en stigning på hele 16 procent i forhold til året før, og det er især uddannelser indenfor Data/IT, elektronik, industriteknik, bygge- og anlæg samt detail, der oplever stor vækst i antallet af praktikpladsaftaler.

Fremgangen glæder Mercantecs direktør, Kirsten Holmgaard.

- Vi er godt på vej med vores mål om, at de unge får et ordentligt fodfæste i erhvervslivet. Vi mangler dog lige de allersidste aftaler, så alle kommer i praktik, udtaler Kirsten Holmgaard.

Derfor efterlyser direktøren flere praktikpladser til eleverne på blandt andet elektronikfagteknikerområdet, smedeuddannelsen samt automatikteknikerfaget. Her står en lille snes elever uden plads.

Elever går en lovende fremtid i møde

Samtlige elever på gulvlægger, bygnings-og anlægsstruktør-uddannelserne har fået praktikplads. Det er stadig muligt for interesserede unge at blive en del af disse uddannelser. Her kan man næsten ikke skaffe elever nok. Virksomhederne efterspørger nemlig i stor stil elever inden for disse områder. Eleverne går en lovende fremtid i møde i fag, der er i rivende udvikling og med gode jobmuligheder.

Praktikpladsgaranti fra næste år

Viborgegnens Erhvervsråd, Viborg Kommune og Mercantec er gået sammen om at skaffe praktikpladser til eleverne på erhvervsuddannelserne fra næste år. Samarbejdet er vigtigt for de tre aktører, og de har derfor indgået en forpligtende aftale om en egentlig garanti for praktikpladser på en række uddannelser.

- Vi skal stå sammen om dette vigtige tiltag, så vi kan få så mange garanterede praktikpladser som muligt til eleverne, siger Kirsten Holmgaard, direktør hos Mercantec, i en pressemeddelelse.

Formålet er at gøre de unge trygge, så de ved, at de ikke behøver at bekymre sig om en praktikplads, når de vælger deres uddannelse. Derfor appellerer direktøren til, at erhvervslivet byder ind med de sidste praktikpladser til glæde og gavn for begge parter.