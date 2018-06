Det 24. Karup Å marked nærmer sig

Traditionen tro starter Hawkeye & Hoe lørdagens fest i markedsteltet. Det er irsk folkemusik og sjove indslag under det velkendte motto: Hallelujah, praise the beer!. Herefter følger Danmarks John, med John Mogensens repertoire som vi kender og elsker det senest fra den nye biograffilm.

Big Fat Snake, som næppe behøver nærmere introduktion, er første nye navn på stor scene. Bandet har meldt ud, at 2018 bliver afskedstour, så en af de sidste chancer for at opleve Big Fat Snake live i den danske sommer, bliver i Karup.

Også Den Røde Tråd kan igen i 2018 opleves i teltet på Karup Å-marked. Med uovertrufne fortolkninger af Shu-bi-dua og GASOLINs musik, er der dømt fest, hvor alle kan være med. Den Røde Tråd plejer at være et af højdepunkterne i markedsteltet på Karup Å-marked, hvor stemningen når kogepunktet og festen virkelig kommer i gang!

Endnu en nyhed i 2018 bliver Dodo & The Dodos på stor scene. De skal spille lige før landskampen Danmark Peru, og mon ikke vi er røde, vi er hvide kommer til at løfte festen?

Danmark - Peru på storskærm

Da det blev offentliggjort, at Danmark skulle spille landskamp samme aften, blev der prompte lejet en 50 m2 storskærm, så alle koncertgæster får mulighed for at følge landskampen i godt selvskab.

Kald det kærlighed, kald lige hvad du vil, Karup Å-marked ville ikke være det samme uden hovednavnet LARS LILHOLT BAND! Når bandet spiller op, danser heden, så Mikkel Ræv flygter ud på vejen, mens Jens Langkniv må købe ørepropper for at få nattero for ravnene, der skriger ved Karup Å. Stemningen kan ikke beskrives, den skal opleves.

Søndag genoptages en gammel tradition, når The Powls lukker Karup Å Marked, med god musik og lummer humor.

Billetter kan købes i forslag i lokalområdet og på ticketmaster.dk.

Gid I altid holder ved og SKÅL hvis ikke for klovnen, så for lokale arrangementer, hvor det meste af overskuddet kan støtte lokale drømme!