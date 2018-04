Der er gang i hjulene hos C og M Maskincenter

C og M Maskincenter lever af at vedligeholde og reparere maskiner indenfor landbrug og have. De reparerer både ude og hjemme og har tre servicebiler, som kører ud. Herudover har de en Delaval mand ansat, som servicerer malkemaskiner. Lige nu er der for størstedelen af de 11 ansatte fokus på klargøring af landbrugsmaskiner, traktorer og havemaskiner. Jeg fornemmer en vis optimisme, siger Claus, ofte bliver serviceeftersynet sparet væk, selvom det selvfølgelig forlænger maskinernes levetid. Det er det ikke blevet i år.

Autoriseret Husqvarna forhandler

Det er Claus, der passer butikken. Her kan købes maskingrej til haven. Det er primært Husqvarna og Gardena produkter. Kommer der en, der vil have en Stiga så finder jeg det, siger Claus. Men som autoriseret Husqvarna forhandler bliver der stillet krav til forhandleren om, hvilke produkter butikken må føre. Husqvarna produkter finder man kun i special forretninger som C og M. Man skal have reservedelslager og uddannede fagfolk, fortæller Claus. Husqvarna er et kvalitetsprodukt. Det betyder, at man stadig kan få en kobling eller en startfjeder til et produkt fra 70 erne.

Claus og Martin

Claus og Martin var oprindelig en del af Frederiks Smedje, men i 2004 valgte de at splitte virksomheden helt op. Det blev der så henholdsvis en VVS del og en butik og landbrugsdel ud af. C og M Maskincenter bor til leje hos Frederiks Smede og VVS A/S, og samarbejdet imellem de to firmaer er godt.

Martin Jørgensen står for salg af landbrugsmaskiner og er ansvarlig for værkstedet. Det er primært mekanikere, som arbejder på værkstedet. Virksomheden har også en mekanikerlærling, som bliver færdig i 2020.

Robotplæneklippere er fremtiden

Have- og park fylder meget også rent fysisk. Kunderne kommer langvejs fra. Robotplæneklipperne bliver mere og mere populære. Mange ældre har fået en robotplæneklipper. Det er da også en god id at købe den hos en virksomhed som C og M Maskincenter. Vi er erfarne folk. Vi installerer plæneklipperen og yder en god service, fortæller Claus. I dag kan man få robotplæneklippere, som kan slå plæner fra 300 m2 og til 4800 m2. Mange kan også kan følges 24 timer i døgnet via en app, som man installerer på telefonen.

Har du lyst til helt uformelt at se nærmere på og høre mere om robotplæneklipperen, så har Claus taget et par stykker med på forårsmessen. Da kan han nok også skrue et godt tilbud sammen.