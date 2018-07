Den skjulte hemmelighed i kunsten

Marie er født i Borris, flyttede siden til Herning og fik sig en uddannelse som revisor. Måske ikke den indlysende vej til en karriere som farverig kunstner, selvom der også er kulørte tal i nogle regnskaber.

- Jeg har altid holdt af at arbejde med former og farver, siger Marie Bonde og forsøger beskedent at dreje samtalen væk fra sig selv.

Vi aner, at der bag det beskedne ydre gemmer sig et kunstnerisk temperament. Et temperament, som kan og skal slå gnister.

Marie Bonde er egentlig lidt utryg ved, at udstille sine værker.

- Jeg føler jeg blotter mig, kommer til at afsløre noget om mig selv, som ikke skulle frem. Men Kirsten opfordrede mig, så her er jeg.

Vi nærmer os emnet med hemmeligheden i kunsten. Marie Bonde forsøger ikke at lave en illustration af noget andet, hendes malerier er udtryk for hendes følelser på det givne tidspunkt. Farvevalget passer til hendes øjeblikkelige følelser, når hun er i det røde hjørne, eller i det blå. Og hvad det betyder for hende er en hemmelighed.

Motivet forstår vi ikke, og alligevel forstår vi det hele. Det er en sjov oplevelse, for når vi ved at Marie Bonde har lagt følelser i billedet, får vi andre også en meget mere nuanceret oplevelse. Det samme oplever Marie, når hun som flittig gæst besøger udstillinger i ind- og udland.

- Jeg bliver meget fascineret og inspireret af andres værker. Jeg kan naturligvis ikke vide, hvad deres følelser har været, men jeg er slet ikke i tvivl om, at der har været følelser med i skabelsen.

Guld og sort

Spørger vi Marie Bonde, om hun har en yndlingsfarve, kommer det meget hurtigt:

-Ja, sort er helt sikkert min favoritfarve.

Indenfor farvepsykologi menes den sorte farve at underbygge oplevelsen af kraft, formalitet, elegance, rigdom, mystik, frygt og en hel del andre følelser. Måske er det forklaringen, at med den sorte farve kan Marie Bonde gå i alle retninger.

Når vi så kigger os omkring, er den sorte farve slet ikke fremherskende i hendes malerier. Men ind imellem kommer den til udtryk, f.eks. i farven på rammen om billedet. Den lille diskrete ramme, der holder sammen på følelserne og alligevel bringer følelser ud i fuldt flor.

- Det næste jeg vil eksperimentere med er bladguld, gerne sammen med sort. Jeg har set det brugt på en udstilling i Norge, og det var en helt fantastisk oplevelse.

Guld har været meget anvendt på billedrammer gennem tiden, men Marie Bonde vil altså bruge det i selve billedet. Det bliver spændende at popleve Marie Bondes følelser udtrykt med bladguld.