Den skamfulde hemmelighed

Foredrag Foredraget er for dig, der er vokset op i en familie med misbrugsproblemer.

Har du svært ved at tale om, at dine forældre drikker eller tager stoffer? Føler du måske ligefrem, at det er din skyld, at dine forældre har problemer? Det kan have mange følger at være vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. Hør mere, når TUBA Viborg holder gratis foredrag med temaet Skyld, skam og tabu:

Tirsdag den 15. maj hos

TUBA Viborg, Sct. Mathias Gade 38, 8800 Viborg.

Når man er vokset op i en misbrugsfamilie, kan skyld, skam og tabuisering fylde meget i hverdagen. Lær mere om, hvorfor du fyldes af disse tanker, og hvordan du kan arbejde med at frigøre dig.

Arrangementet er gratis og henvender sig til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofproblemer. Tilmelding er ikke nødvendig.

Se alle TUBAs foredrag og arrangementer på www.tuba.dk/alle-begivenheder og på www.facebook.com/TUBADanmark/events

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og Stofmisbrugere.

TUBA tilbyder hjælp til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hvert år hjælper TUBA over 5.000 unge via terapi, onlinerådgivning, undervisning og kurser.

TUBA er en del af Blå Kors Danmark.