Den lokale GF-forsikringsrådgiver vil være endnu synligere

MESSE Når dørene på lørdag slås op til den store, lokale messe, vil man kunne finde Christian Grøne stå klar til en snak ved GF-forsikringsstanden. Det betyder nemlig meget for den aktive frederiksborger og forsikringsmand, at GF-forsikring er en del af lokalsamfundet.

- GF-forsikring gør meget i at markedsføre sig lokalt. Vi vil gerne tage et lokalt, socialt ansvar og sponserer gerne. Fx har GF givet nyt stadion-net, klubdragter og overtræksdragter til AIF og reflekser til skolen. Sponsoraterne kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi folk bakker GF op. Når jeg skal spørge mit firma om sponsorater, så er det noget nemmere at få igennem, når de kan se, at jeg får solgt nye forsikringer. Vi lever i en tid, hvor der lukker forretninger i lokalsamfundene, fx er Sparkøbmanden og XL lukket i Frederiks. Derfor er det så vigtigt, at vi står sammen og hjælper hinanden. Forsikringsselskabernes priser er meget lig hinanden, men hos GF får kunden noget igen, og det betyder meget for mig, at kunden er tilfreds. Mange af kunderne møder jeg, fx, når jeg handler lokalt, og så betyder det noget, at jeg har lavet en god dækning og kan se dem i øjnene med god samvittighed, fortæller Christian, der har en del års erfaring inden for forsikringsbranchen.

Medlemsejet selskab

I dag er GF-forsikring medlemsejet, dog med den fordel, at underskuddet ikke deles - kun overskuddet.

- Generer vi et overskud, så går pengene til medlemmerne fremfor aktionærerne. I årevis har GF delt ud af overskuddet fra bilforsikringerne til kunderne, men i dag er det udvidet til at gælde alle vores forsikringer, siger Christian.

Ved standen vil Christian være klar til at en snak om løst og fast og selvfølgelig alle fordelene ved at tegne forsikringer hos ham. Og, helt i Christians ånd vil der være mulighed for at deltage i en konkurrence.