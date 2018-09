Den korte kartoffelhistorie

Tilbage i 1550 fandt spanierne de første kartofler i Peru, hvor inkaerne havde dyrket dem i flere tusind år. Få år senere tager en engelsk slavehandler kartoflerne med som proviant til Europa.

Delikatesse og redning

Man ved, at kartoflen spises som noget ganske særligt ved det kongelige taffel i Paris i starten af 1600 tallet.

Efter borgerkrigen i England i 1640erne er det kartoflerne, som redder englænderne fra hungersnøden. Det samme sker 100 år efter i en lille by i Schweiz.

Kartoflen kommer til Danmark

Man mener, at det er en koloni af franske, landflygtige huguenotter, der ankommer til Fredericia i starten af 1700 tallet, som har dyrket de allerførste kartofler i Danmark, da de kendte kartoffelavlen fra Frankrig.

Kartoffeltyskerne lærer danskerne at spise kartofler

Frederik den Femte hverver i midten af 1700 tallet sydtyskere til at opdyrke Alheden. En del af dem kender til kartoffelavl fra deres hjemegn, og det er dem, der lærer danskerne at dyrke og spise kartofler. I maj 1761 bestiller dr. Erichsen læggekartofler hjem fra Hamborg til kolonisterne, og de avler så mange, at de sælger dem på torvet i Viborg. Det giver dem øgenavnet kartoffeltyskere.

Karup Kartoffelmelsfabrik

I 1933 opføres Karup Kartoffelmelsfabrik med udledning af spildevand i åen. Fra 1949 til 1961 oprettes der to kartoffelcentraler i Karup og et kartoffelkogeri mellem Karup og Frederiks.

Karup Kartoffelmelsfabrik har haft vokseværk lige siden.