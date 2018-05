Delikatesse-afdeling næsten klar

Lørdag den 26. maj holder DagliBrugsen i Frederiks et brag af en åbningsfest. Uddeler Lars Krog fotæller, at butikskonceptet er blevet ændret, og at den nye delikatesse afdeling endelig er klar til åbning. Vi glæder os helt vildt til at komme i gang, siger Lars og fortæller, at projektet er blevet forsinket, fordi brandmyndighederne krævede en brandafskærmning mellem butik og delikatesse. Den skulle specialfremstilles i Tyskland. Her var seks ugers leveringstid. Det gjorde i øvrigt også byggeriet noget mere omfattende. Men nu er de altså endelig klar.

Stort udvalg

Karina Bjertrup, leder af delikatesseafdelingen beretter om et sortiment bestående af håndmadder, sandwich, salater, frokostplatter, stjernekaster, croissanter, varme leverpostej, fiskefilet, frikadeller, middagsretter til at varme hjemme og meget andet. Hvis man vil bestille til en bestemt dato efter den 26/5-18, så står jeg klar til allerede at modtage bestillingerne fra den 14-5-18, slutter Karina.