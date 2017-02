De små grønneinvesteringer i hverdagen

KLIMA-ENERGI Vores boliger er stadig en af de største energiforbrugere, og ofte vil energiforbedringer kunne svare sig.

Men: Selv den mest miljøbevidste og klimabekymrede er nødt til at forholde sig til, at der også skal være økonomi og råderum her og nu det kan godt være, at det nye solvarmeanlæg er tjent ind over 15 år, men hvis det samtidig betyder nul sommerferie og ugentlig grøddage for familien, så er det måske så som så med investeringslysten.

Fortvivl ej: Der er masser af mulighed for at blive lidt grønnere i hverdagen med rigtig god effekt for økonomi og klima.

- 1: Vask rigtigt.

Man skal ikke lade sig diktere af gradsanvisningen på mærkatet i nakken på et stykke tekstil. Vask på 30 grader er som regel nok og sparer mange penge.

- 2: Vandhanen er din og klimaets - ven!

Vand på flaske er en miljøsynd især i et land som Danmark, hvor vandet i hanerne er af ypperste kvalitet.

- 3: Sorter affaldet.

Vi har en fantastisk velfungerende affaldsstruktur i Danmark. Støt op om den.

- 4: Sluk og skru ned.

De gamle råd om at slukke for vandet, når du børster tænder eller sæber dig ind, er stadig god latin. Og for hver varmegrad, du kan spare, nedsættes energiforbruget med cirka 5 procent.

- 5: Lad bilen stå.

Cyklen og gåben er god klima-karma og godt for både motion og økonomi.

- 6: Elsparetiltag virker.

Vi har hørt det år efter år, men der er stadig nogle af os, som lader tvet stå med standby-lys; lader energien fosse frit fra gamle glødepærer og lader mobil-opladerne sidde i stikket. Hold op med det! En familie med to voksne og to børn kan hvert år spare i hvert fald 500 kroner på standby-forbruget alene.