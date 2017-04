De sætter strøm til Karup

KARUP Der er fokus på strøm, energi, alarm og sikring, når Frederiks El - der er en del af BE Installationer i Viborg - åbner dørene til nye lokaler i Karup på fredag.

Frederiks El er rykket ud af de tidligere lokaler på Havnevænget i Frederiks, der er revet ned og erstattes af nye lejeboliger, og flyttede i midten af januar til nyt domicil på Vandværksvej 4D i Karup.

Det er her, man byder kunder, forretningsforbindelse og andre interesserede til åbent hus på fredag og byder på lidt godt til ganen - og ikke mindst demonstrationer af det righoldige udbud inden for el-markedet.

Afdelingsleder i firmaet, Teis Harndahl, startede i firmaet sidste år, og glæder sig til åbne i de nye lokaler i Karup.

Teis er 32 år, bor i Brande og er udlært elektriker, og ud over ham er en montør og en lærling ansat i Karup-afdelingen.

Han kender området godt, idet han har kørt rundt en del op opgaver.

- I dag skal elvirksomhed som vores være meget bredt funderet og tænke i helheder. Det er derfor en fordel for kunderne, at vi kan trække på firmaet i Viborg, hvis der skulle være noget, vi ikke umiddelbart kan løse, siger Teis Harndahl.

El-virksomheder tilbyder løsninger inden for en bredt felt - køle- varmepumper, LED-belysning, tyverialarmer og sikring, brandalarmerer, edb, tele og netværk og energioptimering.

Et af de nyeste tiltag, som man kan se på fredag, er de nye fugakontakter, hvor man ud over el-stikket har indbygge USB-opladning, så folk kan slippe for de klodsede opladerstik.