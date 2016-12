De lokale erhvervsdrivende håber på flere kunder

KARUP Det er ingen hemmelighed, at de lokale erhvervsdrivende i Karup bymidte gerne ser, at flere handler i de lokale forretninger både de lokale borgere, men også flere af de mange bilister, der dagligt kører nonstop gennem byen på Viborgvej/Herningvej.

Bymidten er for kort tid siden blevet færdigrenoveret og fremstår flot, hyggelig og moderne. Derfor vil prikken over i'et være, at flere vil lægge vejen forbi bymidten og gerne handle ind, så vi også om fem år har et godt handelsliv.

SuperBrugsens uddeler, Jan Hjort spurgte derfor byens øvrige erhvervsdrivende, om de ville være med til at få lavet et langt og højt banner med forretningernes logoer på.

- Alle var med på idéen, så jeg fik samlet forretningernes logoer sammen og lavet et 25x1 meter banner, som nu er opsat på Engholmvej ved rundkørslen på Herningvej. Vi håber dermed, at vi kan gøre nogle af de gennemkørende bilister opmærksomme på vores eksistens, udtaler Jan Hjort.

Vil du have lokale butikker i morgen, så brug dem i dag.