De beskidte vejskiltes land

LÆSEBREV Danmark har glædeligvis generelt et godt ry som et land, hvor vi tager udstrakt hensyn til natur og miljø.

De fleste af os ønsker, at Danmark overfor både os selv og besøgende skal fremstå som et rent og pænt land. Der er dog nogle ting, der skæmmer billedet. Det gælder bl.a. motorvejstoiletter, der hvad rengøring og vedligeholdelse angår desværre ligger langt fra den høje tyske standard. Og det gælder henkastet affald i byerne og langs vejnettet. Her har vi en udfordring, der skal løses.

Men det gælder i høj grad for vejskiltene landet over - både langs statsvejene og kommunevejene.

En stor del af skiltene er møgbeskidte af alger og andet skidt. Det er ikke alene irriterende at se på - og hæmmende for læsning af skiltene, det efterlader også et indtryk af en slendrian og ligegyldighed, som vores land ikke kan være tjent med. Det skal der laves om på.

Trods damp på kedlerne er der desværre fortsat tusindvis af arbejdsduelige unge, der endnu ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

Jeg vil foreslå, at en del af disse unge sendes i nyttejob med vandspand og børste landet over - i regi af kommunerne og Vejdirektoratet - og med passende arbejdsledelse, som led i Operation Verdens Reneste Vejskilte.

En sådan konkret opgave med mødepligt tidligt om morgenen, er en særdeles meningsfyldt og samfundsnyttig indsats for kontanthjælpen, det vil givetvis være et særdeles godt trinbræt til det almindelige arbejdsmarked.

Desuden gives de pågældende unge den store glæde, at de bidrager konkret til en uhyre tiltrængt forskønnelse langs vejnettet i vores dejlige land.

En ren win-win. Jeg vil drøfte denne ide med relevante ministre med det mål, at vi til næste sommer kan opleve Danmark som de rene vejskiltes land.