- De ældre bliveranerkendt for lidt

ÆLDRE Det faldt den lokale formand for Ældre Sagen Fjends-Karup, Jørgen Svenson for brystet, at hverken dronningen eller stasministeren i deres seneste nytårstaler nævnte de ældre:

- Hverken Dronningen eller Statsministeren nævnte de ældre en eneste gang. Hvis ikke dem, der er ældre i dag, havde været med til at opbygge det samfund, vi har nu, hvordan havde Danmark så klaret den økonomiske krise, vi er ved at være igennem? Skylder vi ikke dem værdighed og interesse?, spurgte Jørgen Svenson på det netop afholdt årsmøde i den lokale afdeling af Ældre Sagen.

242 nye medlemmer

Der var deltager-rekord til årsmødet, hvor 170 deltog.

I årets løb er der kommet 242 nye medlemmer af Ældre Sagen Fjends-Karup:

- Vi er glade og stolte over vor store medlemsfremgang - både på landsbasis og her lokalt i Fjends-Karup, hvor vi nu er oppe på 2104 medlemmer. Af frivillige er vi 38, hvor der på landsbasis er ca. 18.000 frivillige, siger Jørgen Svenson.

Mangler ældre at besøge

Et af de områder, som Jørgen Svenson forklarede, at der vil blive satset på i den kommende tid, er besøgsvenner.

- Hovedtemaet for i år skal være besøgsvenner, for det har vist sig at være stort behov her, så kom ud af busken. Er du ældre og vil du snakke med en besøgsven fra Ældre Sagen, så prøv at tage en snak med Ruth Pedersen fra bestyrelsen.Tror måske det vil være lidt lettere at finde nogen at besøge, hvis der er sat navne på besøgsvennerne. Sidstnævnte gør i den grad en forskel eksempelvis ved at hjælpe de pårørende, siger den lokale formand.

Ældre Sagen Karup Fjends har mange faste aktiviteter i årets løb. Til efteråret planlægger man yderligere en paneldebat om ældreområdet som optakt til kommunal-valget i november.

Jørgen Svenson er utilfreds med, at mad på plejecentre igen er blevet et tema:

- Man ser fuldstændig bort fra, at livskvaliteten forøges med god og værdig pleje, herunder en madordning med røg fra køkkenet og ikke kun genopvarmet sovs. Jo bedre de ældre og svage har det, des billigere bliver udgifterne til læger og medicin. De ansatte på plejecentrene løber stærkere og stærkere på grund af travlhed også med administrations-forøgelse - og det betyder mangel på personale, siger Jørgen Svenson.

Brug for frivillighed

- Der er mange ting, vi gerne vil gøre i Ældre Sagen, og det kræver ressourcer, men der er grænser for, hvad hver enkelt kan overkomme. Alle frivillige gør det af lyst og interesse - det skal være sjovt uden, at nogen føler for stor arbejdsbyrde eller forpligtelse. Men der er stadig brug for frivillige, hvorfor I opfordres til at være positive og gerne melde jer til at tage en tørn sammen med os - enten i bestyrelsen eller som frivillig i aktiviteterne, sagde Jørgen Svenson på årsmødet.

I øvrigt vil Ældre Sagen Fjends/Karup gerne lave fælles-arrangementer med andre interesserede, da man har gode erfaringer med det eksempelvis biblioteker og menighedsråd.

Efter årsmødet konstituerede lokalafdelingen sig med følgende bestyrelse: formand Jørgen Svenson - næstformand Poul Erik Vestbjerg - kasserer/sekretær Alice Hyldahl - PR og annonce Martin Ditlevsen - turarrangør Svend Åge Gundelund - blæksprutte Jytte Grandt - rickshawcyklen, Stoholm m.v. Ruth Pedersen og Anna Thybo (område ikke endelig fastlagt).