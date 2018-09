Danskerne tager afstand fra uopmærksom kørsel

Politiets kontrol sker samtidig med, at Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og kommunerne sætter fokus på uopmærksomhed i trafikken med kampagnen Kør bil, når du kører bil, der varer fra den 17. september til den 7. oktober.

I en undersøgelse blandt 2.113 bilister, som Promonitor har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, svarer 93 % af de adspurgte, at det er socialt uacceptabelt at tale i håndholdt eller skrive på sin telefon, mens man kører i trafikken.

14% af bilisterne taler i håndholdt telefon

Undersøgelsen viser også, at der over flere år er sket et fald i antallet af bilister, der taler i håndholdt telefon bag rattet. Der er dog stadig 14 % af trafikanterne, der gør det meget ofte eller en gang imellem, viser undersøgelsen. Og det er alt for mange, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik og politiet.

Hvert år må vi ringe på døren hos familier med besked om, at en pårørende enten er kommet alvorligt til skade eller har mistet livet på grund af uopmærksomhed i trafikken. Det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme i trafikken, og derfor er uopmærksomhed et af Rigspolitiets fokusområder, siger Christian Bertelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

19.900 trafikanter sigtet

Alene sidste år sigtede politiet 19.900 trafikanter for at bruge håndholdt mobil, mens de kørte i trafikken. Nu sætter politiet i hele Europa ind med ekstra kontrol mod de uopmærksomme trafikanter. Læs mere på politi.dk

Om undersøgelsen

I første halvår af 2018 har Promonitor for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension spurgt 2.113 bilister om deres holdning til uopmærksomhed i trafikken. Undersøgelsen viser, at

93 % danskerne mener, at det er socialt uacceptabelt at tale i håndholdt mobil og skrive på sin mobil bag rattet.

14 % af danskerne taler meget ofte/ofte/en gang imellem i håndholdt bag rattet.

17 % ser på telefonen meget ofte/ofte/en gang imellem, mens de kører.

66 % af de adspurgte mener, at det vil være en god ide med en fordobling af politikontrollen af uopmærksomme trafikanter.

Kør bil, når du kører bil - kampagne:

Fra mandag den 17. september til søndag den 7. oktober sætter Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og kommunerne fokus på uopmærksomhed i trafikken med kampagnen Kør bil, når du kører bil. Se kampagnen og få gode råd til at undgå uopmærksomhed.