Danskerne snydt for 38 millioner kr. ved nethandel

Vær på vagt, lyder opfordringen fra Finans Danmark, som i en ny kampagne sætter fokus på, hvordan man handler mere sikkert på nettet på Black Friday og julehandel.

I dag går det løs med Black Friday, hvilket betyder, at danskerne vil vælte sig i gode tilbud online. Vi har spritnye tal, som viser, at danskerne er blevet snydt for 38 millioner kr., når de handlede på nettet og blev ramt af fup-butikker og kopivarer, lyder det fra Michael Busk-Jepsen digitaliseringsdirektør i Finans Danmark

Tallet er kun for årets første 10 måneder. Vi har stadig Black Friday og julehandel til gode. Så beløbet vil være højere, når året rinder ud. Omvendt skal man også huske på, at selvom 38 mio. kr. er et højt tal, så skal det ses i forhold til de mere end 100 milliarder kr. danskerne netshopper for hvert år. Så det er heldigvis stadig sikkert at handle i langt de fleste tilfælde, siger Michael Busk-Jepsen.

Ny kampagne sætter fokus på net-svindel

Finans Danmark har i samarbejde med e-mærket, Digitaliseringsstyrelsen, Forbrugerrådet Tænk, KL og Danske Regioner valgt at sætte fokus på netop nethandel op til Black Friday og julehandel. Black Friday spås til at blive større end nogensinde. 2 millioner danskerne forventes at handle på Black Fridag. Det svarer til næsten hver anden voksne dansker og er en fordobling på bare t år. Sidste år svingede danskerne dankortet for 2 milliarder kr. og forventningen er, at det beløb vil stige med 40 mio. kr. i år. Det gør dagen til den største nethandelsdag i Danmark nogensinde.

Vi håber, at vi med vores kampagne, kan guide danskerne mere sikker i havn, når de søger efter billige slagtilbud på Black Friday eller efter farmors helt særlige julegave. Med et par gode råd og stor synlighed håber vi at kunne minimere antallet af danskerne, som bliver snydt af fup-butikker, siger Michael Busk-Jepsen fra Finans Danmark.

Banken guider dig, hvis du er blevet snydt

Finans Danmark råder danskerne til at se efter om os- siden på virksomhedernes hjemmesider. Det kan give en god pejling af, hvem man handler med, og om virksomheden er en fup-butik. Samtidig har Finans Danmark danskere følgende råd til danskere, som er blevet snydt:

Er uheldet ude, og man er blevet offer for en fupbutik, så er det vigtigt, at man først får tjekket med butikken, at der ikke bare er sket en fejl. Næste skridt er, at tage kontakt til sin bank og gøre indsigelse på det beløb, man er blevet snydt for. Bankerne dækker i langt de fleste tilfælde, ligesom de hjælper med at spærre det misbrugte kort. Til sidst er det vigtigt, at få anmeldt det til både e-mærket og politiet, slutter Michael Busk-Jepsen.

3 gode råd - tjek hjemmesiden for:

1. Dårlige formuleringer og åbenlyse grammatiske fejl

En typisk fupbutik er lavet af udenlandske it-svindlere som oftest fra Kina. Derfor er sproget oversat til dansk ved hjælp af oversættelsesmaskiner. Det betyder, at fupbutikkerne er præget af dårligt formuleringer og åbenlyse grammatiske fejl.

2. Dansk og engelsk blandet sammen

Et typisk tegn på fup er, når danske og engelske ord er blandet sammen på kryds og tværs og hvor meningen i sætningerne forsvinder.

3. Mangelfulde eller falske virksomhedsoplysninger

Kan du ikke finde et CVR-nummer eller andre lovpligtige kontaktoplysninger som f.eks. den erhvervsdrivendes adresse, kan det være tegn på fup, og du bør ikke handle der. Vær dog opmærksom på, at selv CVR-numre og lignende bliver misbrugt af fupbutikkernes bagmænd. Vil du derfor være på den helt sikre side, kan du kontrollere CVR-nummeret på cvr.dk.

Derudover råder vi også danskerne til at se efter hængelåsen, når betalingsvinduet kommer frem, at man ser efter e-mærket, og at man nærlæser virksomhedens netadresse. Sælger de det, som de kalder sig?