Dans og god energi på Friplejehjemmet i Frederiks

Den opgave bliver de pædagogstuderende stillet på 5. modul i pædagogstudiet. Det pædagogiske område indenfor ældreplejen bliver større og større, fortæller Stine Tind, pædagogstuderende fra VIA University i Viborg. Derfor var det nærliggende for den fem mand store arbejdsgruppe at skabe et samarbejde med et plejehjem, så de kunne få mere praktisk viden i forhold til mulighederne inden for ældreomsorg.

Samskabelse

De unge kontaktede det nystartede Frederiks Friplejehjem, var ude at besøge dem, og blev vist rundt i hele det hyggelige hus. Det var Friplejehjemmets id, at samskabelsesprojektet skulle handle om dans. Valget faldt på Seniordanserne fra Region Midtjylland. Tanken bag et samskabelsesprojekt er, at det skal skabe nye kontakter og relationer. Måske det kan blive et tilbagevendede projekt.

Dans er godt for humør og helbred

Formand for seniordanserne i Region Midt, Doris Mikkelsen, fortalte, at klubbens ældste medlem er 94 år. De træner to timer i ugen. Hele den frivillige flok af senior dansere var enige om, at dans og musik er livsforlængende. Musikken giver energi og glæde, og man involveres menneskeligt. Seniordans startede i Tyskland lige efter krigen. Man kan idag finde foreninger i hele Europa. Musikken er alsidig - primært evergreens. Seniordans egner sig også til enlige. Man behøver ikke en partner, men får en blå eller rød snor om halsen, alt efter om man danser herre eller dame.

I stuen på Friplejehjemmet var gulvet ryddet og seniordans damerne lagde ud med at vise tre danse, inden alle blev budt op til dans. Vi starter i 0. klasse og arbejder os op, lovede Doris, da hun bød op til dans. Både pædagogstuderende, personaler, gæster og enkelte beboere kom på gulvet. Dans er alligevel sin sag, hvis man ikke er så sikker på benene. Hverken 93-årige Laura Bertel eller 89-årige Tom Pedersen lod sig dog slå ud. De dansede med næsten fra start til slut. Man må jo være med, når der sker noget.