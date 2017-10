Danmarks mest engagerede frivillige fejrer 25 års fødselsdag

Karup Uden jer var der ingen butik, sådan indleder formanden for Røde Kors i Karup, Karin Lieder sin tale til de mange frivillige, der er mødt op for at fejre jubilæet. Det er de frivillige, der driver Røde Kors butikkerne. Det er dem, der sørger for, at de ting, der kommer ind, ser indbydende ud. Det er dem, der om rokerer, pynter op og hygger. I Karup er der mere end 30 frivillige, og det er godt, men nye er altid velkomne!

Med til jubilæumsfejringen er der en håndfuld, der har været med helt fra begyndelsen, da butikken lå inde midt i Karup by: Det er smadder hyggeligt at arbejde i butikken. Der er et dejligt sjak at arbejde sammen med! En anden supplerer: Vi arbejder med tre på holdet, så er vi ikke så sårbare, hvis en af os bliver forhindret. Og så deler vi åbningstiden i to vagter. Vi holder øje med salget og konkurrerer indbyrdes om, hvilket hold, der har solgt mest! Månedsopgørelsen venter vi også med spænding. Hvad har omsætningen været og hvordan bliver vi de bedste i næste måned!

I Røde Kors butikkerne handler det også om overskud, selvom butikken i Karup helt tydelig har en social funktion for de frivillige. Overskuddet fra salget kommer de sårbare befolkningsgrupper til gode. På landsplan er det besluttet, at en tredjedel af butikkernes overskud i år går til sundhedsklinikker i Århus og København. Her kan mennesker uden opholdstilladelse i Danmark få adgang til helt basal sundhedshjælp. Det er Røde Kors, der administrerer og driver sundhedsklinikkerne. Lokalt støtter Røde Kors i Karup folkeskolens udsatte børn og unge, som har brug for at komme på sommerlejr. Udsatte familier kan ligeledes søge om julehjælp. Den formidles af Røde Kors i samarbejde med Lions og menighedsrådet i Karup og Frederiks. Og det er vigtigt at nævne, at kun 6% af overskuddet går til administration!