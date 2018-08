Danmarks bedste plejehjem fejrede et års fødselsdag

Hilda Kirstine Petersen har nu boet på Frederiks Friplejehjem et år. Hun var en af de 24 beboere, der flyttede ind, da Friplejehjemmet åbnede for præcis et år siden. Og det har hun ikke fortrudt. Vi bliver passet rigtig godt her. Jeg laver ikke en skid. Og det er dejligt, ler hun. Der er altid noget at se på foruden de øvrige beboere og personalet, så er der plejehjemmets kat, hønsene og gederne. Hildas terrasse vender tilmed ud mod Trehusevej, så hun kan følge børnene på vej til og fra skole og hal. Det er hyggeligt at følge livets gang inde og ude, fastslår hun. Og selvom Hilda ikke er blandt de beboere, der synes, det er dejligt at være med til at lave mad, så hygger hun sig i fællesskabet og med at betragte livet i huset. Der er ikke noget ved at bo alene i et stort hus.

Stor dag

Der er gjort noget ud af denne første fødselsdag. Der er flagall ud til Trehusevej, flag overalt i det hyggeligt indrettede hus, indenfor breder duften fra et stort kagebord og ny brygget kaffe sig, på terrassen serveres fadøl og fra en lille pølsevogn serveres pølser med det hele. Huset er fyldt med gæster, der er kommet fra nær og fjern. Bestyrelsesformanden Kai Hesselberg indledte festlighederne med en kort tale og takkede både beboere, personale, frivillige og pårørende for alle at bidrage med hjertevarme, latter og livsglæde. Frederiks Friplejehjem er ikke en institution. Det er et hjem.

Trygfonden, der har bidraget med 100.000 kroner til den handicapbus, som støtteforeningen har givet plejehjemmet i fødselsdagsgave, overrakte symbolsk en kæmpecheck til støtteforeningens formand, John Andersen, og slog fast, at Det er ildsjæle, der holder Danmark i gang. Det vil man fra Trygfondens side gerne belønne. Pengene gør en væsentlig forskel her, når man ser de ildsjæle, der står bag huset.

Åben invitation til fællesskabet

Forstander Suzanne Helms fortæller til ugeavisen, at dette første år har været fantastisk. Jeg har et ret stort handlerum. Det spontane er det vigtige. Hvad skal vi og hvad vil vi? Det sætter vi alle stor pris på. Med hensyn til fremtiden har Suzanne et ønske om at udvide samarbejdet med lokalbefolkningen. Vi vil invitere ind til nogle begivenheder her i huset. Så håber jeg, at de, der deltager, vil fortsætte med at komme forbi. Selvom der er mange tilbud, sidder der fortsat mange ældre hjemme, som kunne have brug for fællesskabet. Dem vil vi gerne byde indenfor. Den nye handicapbus glæder Suzanne sig også over. Vi skal ud og se, hvor beboerne kommer fra. De kommer jo fra hele oplandet. Bussen kan hjælpe os endnu mere med at binde lokalområdet sammen. Det sætter jeg stor pris på, slutter Suzanne.

