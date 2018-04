Danmark spiser sammen. Vil du med?

Det er Folkebevægelsen mod Ensomhed, som står bag Danmark spiser sammen, i håbet om at de mange fælles måltider vil skabe nye fællesskaber. Flere end 70 organisationer, foreninger, skoler, virksomheder og kommuner er gået sammen for at skabe denne nationale begivenhed med støtte fra Nordea-fonden. Alle kan være med i Danmark spiser sammen på tværs af generationer, kulturer og samfundslag.

For mange kan det være svært eller et tabu at gå alene til en fællesspisning og møde nye mennesker. Derfor sætter Danmark spiser sammen fokus på følgeskab. Vi opfordrer alle til at invitere en med til en af de mange fællesspisninger, der er over hele landet - og ind i fællesskabet, siger Marie Asserhøj, projektleder hos Folkebevægelsen mod Ensomhed, der står bag Danmark spiser sammen.

Fællesspisninger kan skabe nye fællesskaber

Derfor inviterer Ældre Sagen Fjends Karup onsdag den 24. april til fællesspisning på Kongenshus Hotel. Målet er at få gæster til at mødes omkring et måltid og danne nye relationer og alle opfordres til at invitere en ven, bekendt eller nabo med.

Arrangementet har plads til 75 spisende gæster. Der opfordres til at tage f.eks. en nabo, kollega, studiekammerat eller et familiemedlem med under armen. Det er nemlig både nemmere at komme ud ad døren og træde ind i et nyt fællesskab, når man følges ad.

Udover den gode mad og samværet over måltidet vil der gennem eftermiddagen være fortælling om Kongenshus og indslag med Oasens Musikanter.

Der er et begrænset antal pladser, så det er godt at tilmelde sig i god tid, siger Martin Ditlevsen, formand for ældresagen Karup-Fjends. Prisen indbefatter en 2 retters menu og eftermiddagskaffe og koster 100 kr.

Alice Hyldahl tager mod tilmeldinger indtil den 18. april