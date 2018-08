Dahliafestival på Blomstergården ved Viborg

Havens 700 forskellige georginer står så flot, som de ikke har gjort i mange år. Den varme sommer, hvor de har fået tilført masser af vand, har givet store flotte planter med masser af blomster. Anderledes ser det ud i marken, hvor Blomstergaarden ikke har kunnet vande, fortæller daglig leder, Villy Mougaard. Her har der ikke været så meget gang i den. Georginerne er ganske små, og blomstringen er stadig på begynderstadiet i mange sorter.

Georginer, som på latin hedder Dahlia, hører til blandt havens mest populære blomster på grund af dens blomstervillighed og farverige blomster. Georginer findes i stort set alle størrelser og farvenuancer. Blomstringen starter typisk i starten af august og bliver ved til den første nattefrost. Georginer er velegnede til afskæring til buketter. Faktisk giver de flere blomster, når der hele tiden bliver klippet blomster af den enkelte plante.

I teltet bliver der i år en ny form for udstilling, hvor man let kan overskue nogle af de mest populære sorter og de forskellige typer. Begge dage vil der være flere rundvisninger, hvor Villy Mougaard viser rundt og blandt andet giver gode råd om pasning og pleje af georginer og fortæller om, hvordan man undgår skadedyr. På rundvisningerne vil han desuden fortælle om nogle af de sjældne planter, der kan dukke op i en have, når der anvendes en nænsom rengøring.

I Parken er der udplantet mere end 2500 georginer. Der kan bestilles georgineknolde fra den store samling til levering i foråret 2019. Parken dyrkes i et tæt samarbejde med den omkringliggende natur. Det har været magtpåliggende for Villy Mougaard, at parken ikke må påvirke den naturlige balance i området. Parken er anlagt på et tidligere landbrugsareal, der er meget kuperet. Fredede, danske vilde planter får i et vist omfang lov til at indtage parken. Bekæmpelse af skadedyr foregår stort set kun med naturens hjælp kun den invasive røde snegl bliver fodret med sneglegift, når solsorte og pindsvin ikke kan følge med. Hvis vejret er med, bliver der sikkert også mulighed for at se en del af de sommerfugle, som har fundet sig til rette i parkens omgivelser.