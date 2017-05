Dagplejernes dag

FESTDAG Vejret var ikke med i år, men det var heller ikke nogen hindring, for vejret i Danmark er også et spørgsmål om rigtig påklædning.

I Frederiks er der 14 dagplejere, og de samledes ved Byens Kagemand flot dekoreret som mariehøns, for emnet var naturen.

Fra bageren gik turen videre til Dagli brugsen, lægehuset, tandlægen, Dagcenteret og skolen, før man endte i Kulturhuset, hvor der kom en fra naturskolen og fortalte om blandt andet mariehøns.

Vejret var køligt og overskyet, men alle var ved godt mod, og en af dagplejerne mente, at med så mange mariehøns, så måtte solen da titte frem. Desværre fik hun ikke ret.

Der var flere stop under vejs, for så dukkede en forældre, eller bedsteforældre op, og så skulle der naturligvis være tid til en krammer og en lille snak.

Karup

I Karup samledes seks af byens otte dagplejere i Jethallen til Bamsedag. Det var lykkedes at få Sebastian til at komme. Sebastian er en udklædt løve, og det var et hit blandt børnene måske også fordi Sebastian delte slikposer ud.

I Karup var dagplejerne lidt bekymrede over det faldende børnetal, men ellers var der lagt op til en rigtig hyggelig dag, hvor man havde inviteret bedsteforældrene med, og mange havde da også taget imod invitationen, for at få et par hyggelige timer sammen med deres børnebørn, og børnenes kammerater og dagplejere. Ikke alene Hyggede man, men der blev også etableret gode relationer.

En rigtig god dag for både børn og voksne, som med garanti gentages næste år.

