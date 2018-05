Dagplejebørn i fællesskaber

Musik skaber smil, glæde og samhørighed. Det var tydeligt på Dagplejens dag i Frederiks, hvor dagplejemor Lena Laursen Bitsch havde taget initiativ til at invitere Bodil Hesselund fra Sprogcentret i Viborg. De mange dagplejebørn klappede og bevægede sig da også nøjagtigt, som Bodil med sang og guitarspil lagde op til. Når man gør noget i takt sammen, skaber det samhørighed fortalte Bodil. Sang er desuden rigtig god sprogtræning. Man skal have alle ord og stavelser med for at få melodien til at passe. Glæden var da heller ikke til at tage fejl af, da Bodil sagde hvert barns navn og bad de øvrige børn strække armene i vejret og råde jubii! Også de helt små børn strålede, da deres navn blev nævnt, og der blev råbt jubii - Sikke en anerkendelse!

Også i Karup og Kølvrå var dagplejerne samlet. I Karup var temaet indianere.

Ugeavisen var til stede både i Frederiks og i Karup. Hvis du vil se flere billeder fra Dagplejens Dag, så klik ind på www.ugeavisenkarup.dk/billedserier eller tjek vores facebook side.