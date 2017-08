DagliBrugsen i Frederiks vokser med 165 kvadratmeter

FREDERIKS Efter flere måneders arbejde og lidt bump på vejen, for at skabe bedre forhold for kunderne, er det endelig lykkedes at tegne en ny lækker og spændende butik.

- Vi ønskede at købe nabohuset bag ved Dagli`Brugsen på Kongemosevej, for så at lave parkeringsplads på grunden og så ville vi udvide butikken, ud på den eksisterede parkeringsplads tættest på Dagli`Brugsen, forklarer uddeler Lars Krogh.

Teknik og Miljø forklarede at dette ikke kunne lade sig gøre, da nabohuset ligger i boligområde og butikken ligger i et erhvervsområde. Derimod blev det foreslået at udnytte og arbejde med det nuværende areal.

- Det er så det vi har gjort. Vi påtænker at flytte flaskemodtagelsen og lageret over i den sidste tilbygning, hvor der i dag er øl, vand, rengøringsmidler m.m.

Personalefaciliteter og kontor flyttes ovenpå, således at hele det gamle lager, frokoststue, flaskerum og kontor bliver til butik. Derved skabes en helt rektangulær butik med cirka 165 kvadratmeter ekstra butiks areal.

Disse ekstra kvadratmeter skal hovedsageligt bruges til en ekstra kasse, bredere gange og ikke mindst vil vi gerne bygge en delikatesse, som nyt tilbud til kunderne.

Der vil senere i processen blive opslået stillingsannoncer til disse jobs.

- Vi skifter også alt vores køl og frost til nye og energivenlige møbler, der kører på Co2 i stedet for som i dag Freon.

Nu er næste step at indhente tilbud på projektet, og så forventes det, at arbejdet går i gang straks i det nye år med ombygningen. Butikken og arbejdet med at flytte op på førstesalen påbegyndes forhåbentlig allerede i år. Hele byggeriet forventes at være færdig inden påske næste år.

Budgettet for hele projektet bliver cirka 6 millioner kroner hvoraf vi selv finansierer en væsentlig del.