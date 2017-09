DagliBrugsen i Frederiks truet af ny dagligvarebutik

Frederiks Som mange sikkert allerede er bekendt med, har Diges ( ejerne af den gl. tømmerhandelsgrund) ansøgt om at bygge et supermarked på 1200kvm. på grunden.

Det bliver højst sandsynligt en SPAR butik, ikke ejet af SPAR men af Diges selv, der skulle dog ikke være lavet en aftale med SPAR kæden endnu, som vi er blevet informeret.

Der er møde i økonomi udvalget i Viborg kommune på onsdag, hvorefter det kommer i høring.

Det er klart at DagliBrugsen Frederiks, mener det er ærgerligt og forkert hvis der gives tilladelse til dette. Det er der flere grunde til:

1. Byen kan ikke bærer en butik mere, og da slet ikke en i den størrelse. Vi ved godt der før har været 2 butikker i byen, men det var svært for begge butikkerne at tjene penge til investering i fremtiden. Det var derfor vi gik sammen og vi overtog medarbejderne. Og det er ikke blevet nemmere. Se på markederne omkring os, fx. Kiwi er lukket med et underskud på 600 mio. kr., Aldi lukker over 25 butikker, en del FAKTA butikker giver underskud, senest har Berlingske Tidende været ude med en artikel der kunne fortælle, at selv REMA 1000, har 42 butikker med underskud. Lokalt kan vi se at SuperBrugsen Karup havde et underskud på 600.000 kr. sidste år og vi landede omkring et nul resultat. Så det er ikke et nemt marked. Med masser af discount på alle udfaldsveje ud af de store byer. 2. Vi synes det er konkurrenceforvridende, hvis Diges kan få lov til så stor ændring af lokal planen, når vi i foråret ikke kunne få lov af Teknisk forvaltning til at vælte huset bag ved Brugsen for at lave større P-plads. Vi fik at vide af Teknisk forvaltning at vi skulle bruge det areal vi havde i forvejen, da nabohuset lå i boligområde og vi i erhvervsområdet. Og det ville man ikke lave lokalplanen om for.

3. I den eksisterende lokalplan er der flere muligheder for at lave detailhandel i forvejen. Hvorfor udnyttes den ikke?

4. Hvorfor tilbyder man ikke noget byen ikke har i forvejen? Fx. en byggemarkedsbutik. Eller boliger på hele grunden. Vi har snakket med boligselskabet Sct. Jørgen, som også har noteret til kommunen, at det ville være mere hensigtsmæssigt at lave boliger på hele arealet.

5. Vi er selvfølgelig oprigtig bange for, at byens borgere kan komme til at stå uden en selvstændig DagliBrugsen i fremtiden, da vi jo ikke har en pengekasse til at kunne køre med underskud i flere år, som evt. Diges eller en stor kæde kan.

6. Vi havde planlagt en ombygning/udvidelse af butikken inkl. Delikatesseforretning. Dette vil vi selvfølgelig revurdere om vi stadig kan i mindre omfang. Så i stedet for at ansætte to nye delikatesse medarbejdere kan afskedigelser desværre ikke udelukkes.

7. Vi er jo storsponsor for flere foreninger fx. AIF, SKF KFUM og FDF. Alene de 3 foreninger modtog sidste år over 60.000kr. Og har de sidste 5 år i alt modtaget over 250.000kr. Det er selvfølgelig klart at sådanne sponsorater, kan vi slet ikke have fremadrettet, hvis der kommer en ny butik.

Husk: DagliBrugsen Frederiks er IKKE ejet af Coop, vi er en 100% selvstændig butik, som kun er ejet af de 1200 lokale medlemmer af butikken ingen andre. De penge som DagliBrugsen tjener, skal ikke afleveres til Coop, en ejer eller sendes nogen steder hen. De bliver i foreningen, alene til det formål at investere i butikken og sponsorere i lokalsamfundet. Derfor giver vi også mange penge tilbage til lokalsamfundet igen, sidste år gav vi 135.000 tilbage til lokale foreninger.

Vi er en Brugs med 108 år på bagen og i den tid har vi altid været ejet af lokale medlemmer. Til glæde og gavn for byens borgere. Og vi håber at kunne fortsætte mange år endnu, vi vil i hvert fald kæmpe alt hvad vi kan.

Men det er jo Jer kunder der bestemmer, og da det er valgår, håber vi I vil sætte jeres kryds ved DagliBrugsen.