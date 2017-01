Dagli'Brugsen i Frederiks har ansat souschef

ANSÆTTELSE - Det er ikke først gang, der har været ansat en souschef, men i en lang periode har vi ingen haft. Nu er Jimmy Dalsgaard Pedersen blevet ansat. Vi har øget vores omsætning, og jeg manglede en med ledererfaring, der kan aflaste mig med nogle af arbejdsopgaverne. Jeg glæder mig til samarbejdet med ham, og det tegner allerede godt, fortæller Lars Krog.

32-årige Jimmy Dalsgaard Pedersen kommer fra en stilling som uddeler i Dagli'Brugsen Lihme.

- Jeg trængte til nye udfordringer, og syntes, at Dagli'Brugsen i Lihme var lidt for lille. På sigt er mit mål at blive uddeler igen, men først vil jeg gerne have mere administrativ erfaring, og det har Lars lovet at lære mig her, udtaler Jimmy.

Jimmy er en rigtig coop-mand. Han blev udlært i Dagli'Brugsen i Lihme i 2002. Efter endt uddannelse har han arbejdet i SuperBrugserne i Sdr. Omme, Nørre Nebel og Egeris, inden han blev souschef i samme kæde i Glyngøre. Efter en periode vendte han tilbage til lærepladsen, hvor han blev uddeler, og nu er han så ansat i Frederiks.

- Frugt- og grøntafdelingen er blevet mit ansvarsområde. Det er et område, jeg har gode erfaringer med. Målet er at optimere afdelingen i Frederiks, selv om den går godt, men alt kan altid gøres bedre. Dagli'Brugsen her i Frederiks er i god vækst, så det handler om, at fortsætte med væksten, slutter Jimmy.

Jimmy bor med sin kone i Skive. Hun arbejder også i detailbranchen, så hun har fuldt forståelse for hans arbejdstider. Sammen har de to små børn.