Dødsfald afvises som drab

En 55 årig mand fra Frederiks afgik søndag eftermiddag ved døden. Politiet afviser sagen som værende drab.

Den 55-årige var sammen med sin kone og dennes søn på vej til Frederiks Kro lørdag aften, da han falder og slår hoved og næse, som nok brækker i forbindelse med faldet, oplyser efterforskningsleder Christian Toftemark. På kroen får han hjælp til at tørre det værste blod væk.

Nogle uoverensstemmelser gør, at han går hjem før de andre. Hjemme chikanerer han konen over telefonen. På et tidspunkt går sønnen hjem til sin papfar. De kommer op og slås med de bare næver. Stedsønnen går til kroen igen og fortæller sin mor, hvad der er sket.

De finder manden liggende livløs, da de kommer hjem og kontakter både politi og ambulance.

Da ambulancen kommer, lykkes det lægerne kortvarigt at genoplive manden, men han dør på Aalborg Sygehus søndag kort efter middag.

Den indledende retsmedicinske undersøgelse har ikke kunnet påvise en sammnehæng mellem volden og dødens indtræden. Der er intet i sagen, der tyder på, at der er benyttet nogen som helst form for våben, fastslår Christian Toftemark.

Hvad der forårsagede hjertestoppet, kan man ikke sige noget om, førend obduktionsrapporten er klar.