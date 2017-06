Cykling uden alder i Karup

RICKSHAW Trivselspiloterne i Karup arbejder på at skaffe penge til indkøb af en Rickshaw-cykel, som er en moderne ladcykel til persontransport.

Tovholderen på projektet er Elin Kronborg. Hun fortæller til Uge-Avisen:

- Vi har samlet 32.000 kr. ind og mangler cirka 18.000 kr. for at kan købe en Rickshaw - cykel. Ældresagen Fjends Karup og Lions Karup har hver doneret 10.000 kr., Karup Kartoffelmelfabrik 7500 kr. og 2500 kr. kommer fra lokale erhvervsdrivende. Vi håber, at private borgere har lyst til at give er skærv, så vi kan få de sidste penge samlet ind. Man kan overføre penge via Mobile Pay på 4153 6759 eller via bankoverførsel reg.nr. 7831 og kontonr. 1836270. Husk at påføre afsendernavn på overførsel.

Cykel skal have fast base på Plejecenter Åbrinken og håbet er, at der er samlet penge nok ind, så den allerede kan komme ud at cykle i august/september.

- Planen er, at beboerne på Åbrinken skal have tilbud om cykelture og alle andre, der af en eller anden årsag ikke selv kan cykle, fx synsvækket eller folk, som ikke kan bruge arme og ben. Alderen har ingen betydning, fortæller Elin, som selv havde ønsket sig en, som kunne cykle rundt med hende, da hun i januar brækkede sin ene fod.

- Når vi er tættere på mål, vil vi kontakte hjemmeplejen og snakke med besøgsvenner, måske de kender nogen, som gerne vil cykles rundt med. Det sociale er også en stor del af det, man kan cykle til et naturskønt sted og få en sludder, mens der drikkes en kop kaffe, slutter Elin.

Bliv frivillig cykelfører

Vil du gerne være frivillig cykelfører, så tilbydes oplæring og en fleksibel aktivitet, hvor man selv har indflydelse på, hvor ofte og, hvornår man vil være frivillig. Søren Kjærulff Andersen fra Karup er cykelkaptajn. Han står for uddannelsen til cykelfører og pt. skal Elin Kronborg, Birgit Mørup Johansen og Karin Præsteskov uddannes til cykeljobbet. Cyklen er i øvrig en el-cykel.