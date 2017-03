Cyklende bankmand fylder 60

FØDSELSDAG Søndag den 19. marts kan investeringschef i Ringkjøbing Landbobank Carl Johan Herold Lange fejre sin 60 års fødselsdag.

Carl Johan mistede sin far, mens han endnu var barn, og derfor kom han hjem til sine bedsteforældre i Frederiks, legetøjsfabrikant Karl Pedersen, mens moderen uddannede sig til jordemoder i København. Derfor blev der knyttet tætte bånd til bedsteforældrene, og stod det til bedstefaren, der var en markant skikkelse i Frederiks, så skulle Carl Johan have overtaget det, der var tilbage af den store virksomhed Hedeboflid, som bedsteforældrene havde bygget op før krigen, men Carl Johans interesser gik i en anden retning. Han ville hellere arbejde med penge og investeringer, og det har han gjort siden 1975, hvor han startede som elev i Bikuben i Skive, kun afbrudt af en periode som værnepligtig.

Han har taget mange trin op ad karrierestigen, og efter tiden som afdelingsdirektør i Bikuben i Hobro, blev han i 1988 udnævnt til investeringschef i Bikuben for region Nordjylland. Fra 1990 til 1997 var han direktør i Valuta-Gruppen i Skive. Efter salget af virksomheden til Saxo Bank blev han investeringschef i Sydbank for region Midtjylland, hvor han var frem til 2011. Derefter kom han til Ringkjøbing Landbobank som deres investeringschef. Han har siddet i flere bestyrelser i den finansielle verden hen ad vejen og sidder i øjeblikket i bestyrelsen for et par større københavnske ejendomsselskaber, og som om det ikke er nok, så har Carl Johan også sit eget investeringsselskab.

I 1980 blev Carl Johan gift med Birthe, som han havde mødt i Skive, og sammen har de to børn og tre børnebørn.

Carl Johan har en passion for cykling. Gennem mange år har han trænet fast fire gange om ugen året rundt, og han har også deltaget i mange løb. Nu udfordrer han sig selv på lange løb, som typisk er på 300 km. Hans hurtigste tid på 300 km var, da han vandt Sjælland Rundt for et par år siden, på godt nienhalv time for de 300 km. Interessen for cykling har betydet, at han har været i flere cykelklubbers bestyrelse og i Danmarks Cykel Unions mountainbike-udvalg.