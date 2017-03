Cykelhjelm på højkant

MESSE Hele Frederiks cykelsmed Torben Møller Jensen er også på plads, når der er messe.

- Jeg møder frem med nogle forskelligt tilbehør og udstyr til cykler, og så har jeg en konkurrence parat, siger cykelsmeden i Frederiks.

Der er endnu ikke cykler nok i byen til at man kan leve af at reparere cykler på fuldtid.

- Desuden er der jo også rigtigt mange, især mountainbike-ryttere, der selv sætter cyklen i stand og også selv kan reparere, siger cykelsmeden.

Men foråret lurer lige om hjørnet, og vi har allerede i år fået en lille forsmag på det dejlige cykelvejr, der venter forude.

Der er mange cykler, der har været i vinterhi, og som nu skal mklargøres, og det giver arbejde til Torben.

- Jeg kan tydeligt mærke, at der er mere at lave her i foråret. Der er mange cykler, der trænger til en kærlig overhaling, så man for alvor kan nyde cykelturen, siger cykelsmeden fra Frederiks.

Han har sit værksted på privaten, og ud over at sætte cykler i stand, hænder det også, at han har brugte cykler til salg.