Cykelevent for ledvogterhuset

Karup. Monika Hedberg har en id, og hun har allieret sig med Cyklistforbundet i Viborg samt folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen (V), som i ledvogterhuset har lovet at give et indledende kort historisk rids af jernbanen Herning-Viborg og om, hvad jernbanen betød for Karup, og hvad den har skabt af betydning for det Karup, som vi kender i dag.

Drømmen er at erhverve ledvogterhuset til Cyklens Hus. Min vision er, at alle, som bruger cyklen som transportmiddel, skal have et mødested, hvor man kan mødes på tværs af generationer, fortæller Monika. Cyklens Hus vil være det oplagte sted til at puste ud.

På dagen vil være en cykel fra 1906, udlånt af Danmarks Cykelmuseum, Aalestrup. Daglig leder af Cykelmuseet, Agner Svenningsen, vil selv være til stede og kan bidrage med gode ideer.

Nu ønsker Monika så lidt medvind til projektet både i form af et stort fremmøde den søndag og på længere sigt i form af kroner og ører til køb af huset.