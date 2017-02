SUNDHED Har du følelsen af stress? Mangler du troen på, at du lykkes? Vil du gerne have nedbrudt negative vaner? Vil du nå dine mål? Vil du være kaptajn i dit eget liv? Det og mange andre livsudfordringer kan Harry Møller afhjælpe dig med. Harry Møller er uddannet NLP master coach, mentaltrainer, NLP stress coach og hypno-terapeut og driver Coaching2you ved privatboligen på Østergade 5 i Karup.

Ved siden af Coaching2you har han de sidste mange år drevet Outdoorevents.dk og Havkajakskolen.dk. Her arrangeres havkajakkurser, teamtræning og teambuilding i Silkeborgs storslåede natur.

Hvad er coaching?

Det er reelt det, der er med til at hjælpe folk ud af de udfordringer som de pt. står i. Coaching værktøjerne er det, som jeg anvender til at hjælpe folk med at blive en bedre udgave af sig selv eller løse evt. udfordringer, såsom stress eller et dårligt selvbillede.

Hvad er mentaltræning?

Det er en form for forebyggelse, det er værktøjer, man kan bruge til at kunne klare livets udfordringer, så man har langt større chancer for ikke at løbe ind i udfordringer, såsom stress og mindreværd.

- Coaching anvender jeg til at slukke ildebranden, og mentaltræningen anvender jeg til at undgå, at ildebranden opstår. Ildebranden er fx stress, dårligt selvbillede, problemer i privatlivet, arbejdslivet, eksamensskræk og forbier, udtaler Harry.

Coaching2you hjælper både enkelte personer og firmaer.

- Jeg lærer folk at tro på sig selv, med at få et positivt selvbillede og en indsigt i, hvordan man kan anvende kraftfulde mentale værktøjer. De kan blandt andet blive hjulpet ud af stress-situationer og få hjælp til, hvordan man forebygger stress. Folk får værktøjer til et bedre liv, så de kan opleve sit fulde potentiale, finde sit selvværd og at holde det, sætte sig mål og nå dem, og give dem troen på, at man lykkes, fortæller Harry og siger videre:

- Jeg har arbejdet en del på Flyvestation Karup, hvor der har været enheder, der har haft samarbejdsudfordringer og hjulpet andre firmaer af med interne samarbejdsproblemer.

Hvorfor har du valgt at blive coacher?

- Jeg kan godt lide at understøtte mennesker i den vej, de gerne vil gå, altså at skabe en bro mellem folks nuværende sted i livet og deres mål i livet. Jeg vil gerne fremme den enkeltes muligheder og potentiale og få livet til at give mening for folk. Selv har jeg oplevet en af mine store personlige udviklingsrejser på Caminoen i Spanien, hvor jeg gik fem uger til fods med rygsæk en tur på i alt 950 km. Her fik jeg åbnet op for min dybeste underbevidsthed og blev klar over, at jeg skulle gå all ind med Coaching2you, så jeg kan gøre en forskel for folk med ondt i livet.