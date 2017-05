Christianiacykel til gamle

KARUP Seks piger fra Karup - Karen Marie Nielsen, Karin Præsteskov, Birgit Johansen, Hanne Jeppesen, Vera Fris og Elin Kronborg, der havde været på et kursus som Trivselspiloter, havde fået den gode ide, at de vil forsøge at få penge til at købe en eller gerne flere Christianiacykler eller rickshaws.

- Vi har et stort ønske om at skaffe en Rickshaw-cykel til byen, så vi kan køre en tur med gamle og andre, som ikke selv har mulighed for at cykle en tur. Det vil være helt gratis og foregå i et stille og roligt tempo. Vi kommer og henter passagerne og kører dem hjem igen, sagde Elin Kronborg, da hun fik ordet ved fællesspisningen.

De havde lånt et eksemplar fra Stoholm, hvor Ældresagen har købt sådan en cykel, så man kunne se hvordan den så ud.

Udfordring

Gruppen står nu overfor flere udfordringer. Dels koster sådan en cykel næsten 50.000 kroner, og dels så skal der uddannes en række pedaltrampere, der kan håndtere sådan en cykel på forsvarlig vis. Der skal også laves lovformelige forsikringer, så den side af sagen også er i orden, hvis uheldet skulle være ude.

- For at måtte køre cyklen, skal man have et førerbevis, og vi har allieret os med Søren Andersen som cykelkaptajn. Søren kommer til at stå for oplæring af førere og vil også køre nogle ture. Vi er tre, som forventer at vi i løbet at maj måned får førerbeviset. Cyklen vil også være med, når der er Åben By den 20. maj, så vi håber, at der denne dag vil være mulighed for at kunne cykle en tur på den, fortalte Elin.

Kuske

Problemet med at få folk som kuske, til at trampe i pedalerne, var på vej til at blive løst, for allerede på nuværende tidspunkt havde en frivillig meldt sig. Opgave er nu også rimelig overkommelig, for dels er der ikke mange bjergetaper i Karup-Kølvrå-området, og dels er en cykel til den pris udstyret med en kraftig el-motor. Jobbet som kusk er heller ikke et heldagsjob. Ideen er at man skal køre en tur på en halv til en hel time en gang imellem, alt efter hvad kusk og passager bliver enige om.

Nu står så tilbage af få løst de sidste udfordringer med at skaffe penge, få forsikret og få uddannet en flok frivillige kuske.

Kunne man tænke sig at støtte sagen kan man kontakte Elin Kronborg, eller en af de andre piger og det samme gælder hvis kunne tænke sig at få lidt meningsfuld motion. Man vil også gerne i kontakt med folk, der kunne tænke sig at få en tur, og komme ud i frisk luft.