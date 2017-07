Charterrejse I den forgangene uge kunne flyveglade midtjyder opleve at flyve med charterfly fra Karup til Rhodos. Denne mulighed er ikke en engangsoplevelse, da flere fly vil lette fra Midtjyllands lufthavn det meste af sommeren.

Dette glæder den administrerende direktør i Bravo Tours Peter Hornshøj, der selv fejrede dagen i fly loungen i selskab med de 187 gæster og champagne. Der var check ind klokken 14.30 og flyet lettede to timer efter, ventetiden kunne de fremmødte bruge på, at lytte til græsk musik, der siden middag havde spillet i lufthavnens højtalere. Den græske idyl blev således fejret med både champagne, kage og græsk folkemusik.

Blandt de kommende turister var familien Christensen fra Thy, der havde set frem til en uges ferie i de varme omgivelser. Da familen bliver spurgt om det nye tiltag, er faderen i familien vaks til at svare, trods han har travlt med kufferterne i check ind.

- Det er ikke mindre end genialt, fortæller Boe.

Hans svar støttes op af familien, der nyder at de ikke længere behøves, at køre til Kastrup for at rejse på ægte chartermanr, og vil med glæde rejse fra Karup igen. De yngste i familien Thea på tretten og Elise på ti, står spændt i baggrunden.

- Vi glæder os til, at komme på ferie, fortæller Thea og Elise.

Rejseglade veninder fra Århus omegn

Det er ikke kun transporttiden, at gæsterne sætter pris på. To unge piger fra Århus omegn, Majken Pedersen på atten og Maria Bertelsen på atten, var også på vej til Rhodos, da de bliver spurgt om det nye tiltag.

- Det er smart, også er det billigere end fra Billund og Kastrup, fortæller Majken Pedersen og Maria Bertelsen, der syntes det er et plus, at transporttiden fra Århus til Karup er så kort.

- Hvis lufthavnen skulle tænke i nye baner, ville en charterrejse til Mallorca ikke være dumt, supplere de de to Østjyder efterfølgende med. Maria Bertelsen og Majken Pedersen rejser, ligesom familien Christensen, med glæde på charterrejse fra Karup igen.