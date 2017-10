Caf Alheden er åbnet!

Frederiks Det fine menukort vidner om en ambitiøs forpagter, som gerne vil i kontakt med alle i lokalområdet. Man skal kunne købe dagens ret her i hallen fra mandag til fredag. Man kan vælge at nyde den her eller tage den med hjem som take away, fortæller Heidi. Som tidligere instruktør i både springgymnastik og Zumba er hun vild med hal miljøet, fællesskabet og det sociale liv. Jeg har altid kunnet lide lugten af haller og den gode stemning, og hallens cafeteria skal være et sted, hvor man har lyst til at mødes og hygge sig sammen. Heidi har også altid holdt af at lave mad, og da sønnen er voksen nu, valgte hun at følge sin drøm og søge jobbet som forpagter velvidende at det koster kræfter at starte sådan et projekt op.